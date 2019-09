Lucie passe à l'action dans l'épisode 7 de La Bataille des Couples

Prochainement dans l’épisode 7 de La Bataille des couples saison 2, Lucie réalise un coaching à Emma et Antho. Emma est vite submergée par ses émotions quand elle commence à évoquer son passé. Cette confidence va-t-elle permettre à Ema et Antho de se rapprocher ? Enfin, Mélanie / Vincent, Antho / Emma se rapprochent. Les autres couples se posent des questions ! Extrait de l’émission La Bataille des Couples du lundi 2 septembre. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.