Lucie prend une décision radicale dans l’épisode 40 de La Villa des Cœurs Brisés

Prochainement dans l’épisode 40 de La Villa des Cœurs Brisés, Lucie trouve qu’Adrien est trop fermé et qu’il n’a pas la bonne attitude. Astrid et Antoine partent en date. Tandis qu’Antoine est sous le charme de sa prétendante, c’est plus compliqué pour Astrid. En effet, malgré le feeling, son prétendant à des gros défauts… Sarah part en coaching et ne supporte pas la pression… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du jeudi 16 janvier 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.