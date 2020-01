Lucie remet les cœurs brisés à leur place

Lucie arrive à la villa pour faire son bilan de la semaine. Cette semaine, Lucie n’a pas apprécié le comportement des cœurs en brisés, et en particulier celui d’Astrid et d’Adrien. Les prétendants se sont plaints de leur comportement auprès de Lucie, une première dans l’histoire de l’émission… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du lundi 13 janvier 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.