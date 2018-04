Lucie retrouve Vanessa pour son « PREMIER COACHING PERSO »

« Je suis stressée, impatiente, mais stressée par le premier coaching personnelle » avoue Vanessa, une fois que Lucie vient la chercher pour son premier coaching de la saison 3. Lucie lui confie qu’elle la trouve plus « apaisée par rapport à l’an passé ». Lucie interroge Vanessa sur son enfance, elle cherche à savoir les raisons qui la poussent à toujours fuir les conflits. La jeune femme avoue que ses parents ne se sont jamais disputés, ainsi on ne lui a pas appris à affronter ces difficultés. Vanessa évoque ensuite ses « trois plus fortes relations », en parlant évidemment de Julien Guirado, candidat de la Saison 2, et de Gabano, sa dernière relation. Mais c’est avec beaucoup de regrets qu’elle repense à son premier amour, un dénommé Jonathan, avec qui semble-t-il elle n’a pas vécu tout ce qu’elle aurait dû vivre… Extrait de l’épisode 82 de la villa des cœurs brisés, diffusé le mardi 3 avril à 19h20 sur TFX.