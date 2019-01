Lucie touchée par les coachings de la semaine, CRAQUE ! 😢

Réunion à la villa, Lucie vient pour distribuer les bracelets de la semaine. En faisant son discours la love coach est submergée par ses émotions et craque. Julien est encore marqué par son coaching et le fait de le voir comme ça Lucie n’arrive pas à retenir ses larmes. Elle tient à féliciter Jelena Matthieu et Julien pour leurs efforts. Cette saison est rythmée par des coachings éprouvants et une très grande solidarité au sein du groupe de cœurs brisés ! Extrait de l’épisode 27 de La Villa des Cœurs brisés diffusé à 18h50 sur TFX.