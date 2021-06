l’ultime patio de Mélanie dans l’épisode 78

Dans le prochain épisode de La Villa des Cœurs Brisés : Ahmed et Sarah vont enfin partir en coaching avec Lucie. Ils vont devoir surmonter cette jalousie maladive. Les Coeurs Brisés organisent une soirée POOKIE. Les vérités vont éclater et les langues vont se délier ! La soirée est interrompue par un patio. Et ce patio est pour Mélanie, elle a peur car elle est persuadée que c’est Dylan… Comment va-t-elle réagir en le voyant ? La réponse dans l’épisode de demain. Extrait de l’émission du 31 Mai 2021.