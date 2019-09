Malaises et abandons dans l'épisode 12 de La Bataille des Couples

Prochainement dans l’épisode 12 de La Bataille des Couples, Cloé fait est un malaise pendant l’épreuve pilier, comment va réagir Virgil ? Maxime se dispute avec Wafa et ne compte pas se laisser faire. Enfin, rien ne va plus entre Virgil, Nani et Cloé. Extrait de l’émission La Bataille des Couples du lundi 9 septembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.