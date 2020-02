Manon à Clarysse : « tu bouffes à tous les râteliers »

Manon ne supporte pas les mensonges de Lalou et son rapprochement avec Clarysse… La jeune femme décide donc de dire ses quatre vérités à Clarysse et Lalou… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du mardi 25 février 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.