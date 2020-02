Un nouveau cœur brisé intègre la villa. Et, il s’agit de Manon. Lalou est déjà sous le charme de la nouvelle arrivante ! Et Vincent, la connaît bien… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du mercredi 19 février 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.