Manue et Antonin : que pensent-ils l’un de l’autre ?

Manue et Antonin forment l’un des couples les plus emblématiques de la téléréalité. Ensemble depuis plusieurs années, le duo est très soudé. Ils se connaissent également très bien. La jeune femme est d’ailleurs très fière que son homme soit un ami sur qui on peut compter, un excellent confident et un homme droit. De son côté, Antonin met en avant la malice de sa chérie : malgré ses taquineries, Manue « comprend plus vite que les autres. » C’est beau l’amour !