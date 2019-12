Marine et Vincent ont été accrochés durant 24 heures. C’est donc l’heure pour la jeune femme de faire son debrief à Lucie et surtout, de lui dire si elle veut oui ou non rester dans la villa. Quelle décision va prendre Marine ? Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du mercredi 04 décembre 2019. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.