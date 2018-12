Matthieu dérape, Jelena part en vrille !

Jelena et Matthieu se rapprochent de plus en plus. La jeune femme apprécie beaucoup Matthieu mais elle a un doute sur sa sincérité. Pour cela, elle missionne Mélanie pour aller le draguer, « je sais que Matthieu t’aime bien j’aimerais que tu le testes un peu ce soir » confie Jelena à Mélanie. Seul problème Mélanie n’est pas sûre que son idée soit bonne « Jelena si tu poses une question, il faut que tu soies sûre de vouloir entendre la réponse ». En effet, Matthieu ne répond pas vraiment comme prévu…Comment Jelena va-t-elle réagir ? Extrait de l’épisode 3 la Villa des Cœurs brisés diffusé tous les jours du lundi au vendredi à 18h35 sur TFX.