Matthieu fait une révélation à Jelena !

Julien, Mélanie Jelena et Matthieu partent boire un verre. Jelena et Matthieu s’isolent pour discuter à nouveau de leur relation compliquée. En effet, depuis le début de l’aventure Matthieu et Jelena se mettent ensemble puis se quittent assez régulièrement. Matthieu est convaincu de devoir régler sa problématique avant de s’engager alors que Jelena n’attend qu’une chose : embrasser son beau brun. Mais contre toute attente, Matthieu laisse quand même une porte ouverte à Jelena en lui expliquant que leur histoire n’est pas forcement finie. Extrait de l’épisode 12 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.