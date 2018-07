MAUVAIS PERDANT - Steven s’en prend à Cassandra : « T’es nulle, t’es nulle ! »

Pour « La villa, la bataille des couples », les huit duos sont là pour la même chose : repartir avec les 50 000 euros. Pour cette première épreuve pilier, celle de la complicité, tous se sont démenés pour ne pas arriver dernier. Malheureusement pour Steven et Cassandra, ils atteignent la dernière place. La sentence est sans appel : ils doivent chacun enlever un bracelet de leur poignet. Les deux amoureux se retrouvent avec 10 000 euros en moins et sont nominés pour la cérémonie des bracelets du vendredi. Steven n’accepte pas la défaite et en veut énormément à Cassandra. Retrouvez les aventures de « La villa, la bataille des couples », du lundi au vendredi à 18h30 sur TFX ! Extrait de l’épisode 2 du mardi 17 juillet 2018.