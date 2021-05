Mélanie continue de mentir dans l’épisode 71

Dans le prochain épisode de La Villa des Cœurs Brisés : Lucie annonce à Inès et Tristan qu’ils sont maintenant prêts à quitter la villa. Inès ne se sent pas du tout prête à quitter ses amies et à partir avec Tristan… Ce comportement ne plaît pas du tout à son compagnon. Tristan est très blessé de l'indifférence d’Inès envers lui. De son côté, Eva va essayer de faire revenir Vivian dans l’aventure. Mélanie a décidé de s’expliquer avec Sébastien mais aura-t-elle le courage de tout lui avouer ? La réponse dans l’épisode de demain. Extrait de l’émission du 20 Mai 2021.