Mélanie et Alice se battent pour Romain dans l’épisode 20

Dans le prochain épisode de La Villa des Cœurs Brisés : Dylan va plus que jamais devoir s’ouvrir à Lucie pendant son coaching. A peine arrivé dans la villa, Romain a deux filles qui se battent pour lui. En effet, Mélanie et Alice sont intéressées par le nouveau Cœur Brisé. Elles vont jouer de leurs charmes pour qu’il s'intéresse à elles. De son côté, Inès doute de son couple et demande des conseils à Lucie. Va-t-elle quitter l’aventure pour rejoindre son copain à l’extérieur ? La réponse dans l’épisode de demain. Extrait de l’émission du 10 Mars 2021.