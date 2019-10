Mélanie et Virgil simulent… une fausse dispute !

Les violets et les jaunes sont toujours en alliance et les deux équipes décident de noyer le poisson en organisant une fausse dispute dans la villa… et tout le monde semble s’en mêler. Mélanie et Vincent et Cloé et Virgil réussiront-ils à berner les autres couples de l’aventure ? Extrait de l’émission La Bataille des Couples du mardi 15 octobre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

