Mélanie et Fanny, CAP OU PAS CAP de se faire un tatouage commun ?

Mélanie et Fanny franchissent un « cap » plus qu’important dans leur relation : un tatouage en commun ! Elles décident de s’unir à jamais avec un tatouage gravé sur chacune, et par n’importe quel tatouage, le plus symbolique pour Fanny et Mélanie, le fameux « cap ou pas cap ». Fanny stresse, Mélanie est confiante et commence d’ailleurs la première. Fanny lui demande si elle ne va le regretter, Mélanie répond bien entendu que non. « C’est un truc de fou » s’extasie Fanny, qui ne réalise toujours pas le cap qu’elles sont en train de se faire graver sur leurs peaux, à jamais. « Ca y est, c’est gravé en moi » réalise aussi Mélanie. « Elle va m’avoir dans la peau toute sa vie » confie Fanny, plus heureuse que jamais… Extrait de l’épisode 83 de la villa des cœurs brisés, diffusé le mercredi 4 avril à 19h20 sur TFX.