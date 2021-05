Mélanie joue sur deux tableaux dans l’épisode 69

Dans le prochain épisode de La Villa des Cœurs Brisés : Depuis leur rencontre, Abou et Léana ne se lâchent plus. La jeune femme ne sait pas encore si elle veut lui faire intégrer la villa. De leur côté, la relation entre Vivian et Eva ne va plus du tout. Cette situation est très compliquée pour Vivian. Il décide donc de quitter la villa… Depuis leur séparation, Mélanie continue d’être proche de Dylan. Cette ambiguïté choque la villa, d’autant plus que Mélanie se rapproche également de son prétendant Sébastien. Comment la villa va-t-elle réagir ? La réponse dans l’épisode de demain. Extrait de l’émission du 18 Mai 2021.