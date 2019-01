Mensonges, doutes et suspicions dans l’épisode 15 de La Villa des Cœurs brisés

Prochainement dans l’épisode 15 de La Villa des Cœurs brisés, Cloé et Virgil reviennent de leur date de rêve. Les deux amoureux n’ont toujours pas dit aux autres cœurs brisés qu’ils étaient en couple. Ils commencent à avoir des suspicions sur la nature de leur relation mais surtout du côté de Cloé. En effet, la jeune femme est mal à l’aise avec ce mensonge. Julia réalise son premier coaching avec Lucie et Beverly et Vivian s’embrouillent à nouveau. La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.