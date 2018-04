« MERCI du fond du cœur» - Lucie quitte la villa des cadeaux plein les bras

Lucie s’apprête à quitter la villa et laisser les cœurs brisés mais ces derniers lui réservent encore quelques surprises. Après un accueil émouvant, c’est un au revoir en chanson qui l’attend. Mais avant ça, Lucie reçoit un magnifique bouquet de fleurs ainsi qu’un tee-shirt à l’effigie de toutes ses qualités. Elle n’en revient pas, surtout quand elle s’aperçoit qu’en plus, les candidats lui remettent un diplôme pour la récompenser d’avoir été « la meilleur love coach ». « J’ai l’impression de passer le bac », en rigole Lucie. Et sur une reprise de Marie de Johnny Hallyday, tous les cœurs brisés remercient à l’unisson Lucie, «elle est très émue et ça nous fait plaisir, on lui devait bien ça » avoue Antonin, avant d’ajouter, « c’est une grande dame qui aura bouleversé nos vies ». Et il met tout le monde d’accord mais il est l’heure de dire un dernier au revoir à la coach. C’est évidemment sous les applaudissements et une ola générale que Lucie quitte les cœurs brisés, « ne m’oubliez pas » conclu-t-elle. Extrait de l’épisode 90 de la villa des cœurs brisés, diffusé vendredi 13 avrils à 19h20 sur TFX.