Le message émouvant de Fanny aux cœurs brisés

Mélanie et Fanny ont décidé de partir de la villa. Mais de faire leurs valises, elles souhaitent remercier tous les cœurs brisés : « merci pour tout ce que vous m’avez apporté ». C’est une vague d’émotion qui s’empare de la villa. Mais avant de partir poursuivre leur histoire d’amour, elles doivent dire au revoir à Lucie ! La love coach ne tarde pas à les rejoindre à la villa. C’est avec beaucoup d’émotions et dans les pleurs que les filles l’annoncent à Lucie et que Lucie les félicite « tu sais que tu as tous mes encouragements » dit-elle à Fanny. Pour Fanny « c’est mon ange gardien » et effectivement jusqu’au bout Lucie veille sur elle « cap ou pas cap de m’appeler si jamais il y a une difficulté ? » C’est la PREMIERE FOIS que Lucie est autant dévastée par un départ et ce moment restera à jamais dans les annales. Extrait de l’épisode 83 de la villa des cœurs brisés, diffusé le mercredi 4 avril à 19h20 sur TFX.