« Sans moi, tu n’es rien ! » - Vincent déclare la guerre à Hillary

Malgré des récentes explications, Vincent et Hillary ne s’entendent toujours pas. Lors de la cérémonie des bracelets, le candidat a assuré qu’il ferait sortir son ex petite-amie de l’aventure dès qu’il en aurait l’occasion. Aujourd’hui immunisés, Hillary et Sébastien ont le pouvoir de couper le bracelet à l’un des couples. Au tour d’Hillary de manacer Vincent, qui visiblement, n’apprécie pas la remarque … Retrouvez les aventures de « La villa, la bataille des couples », du lundi au vendredi à 18h30 sur TFX ! Extrait de l’épisode 11 du lundi 30 juillet 2018.