« tout le monde a vu ma lune » Jennyfer perd sa culotte 😂

Sarah, Jordan, Virgil, Vincent et Jennyfer partent faire du body board. Les vagues sont déchainées et le beau temps n’est pas au rendez-vous. Sarah décide de ne pas se « mouiller » et de rester au bord. Jennyfer s’amuse et saute dans les vagues. Seulement, la jeune femme finit par perdre sa culotte dans l’eau et les cœurs brisés lui piquent sa culotte ! La jeune femme se retrouve nue dans la mer : « je suis miss gaffe » confie Jennyfer. Extrait de l’épisode 31 de La Villa des Cœurs brisés diffusé à 18h50 sur TFX.