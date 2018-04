MYTF1 REMIX : Verre cassée, Casse de Brice et fuites urinaires

En exclusivité pour MYTF1, découvrez les cœurs brisés comme vous ne les avez jamais vus. Beverly « en mode Nadège », « ça va finir en pleurs tout ça ». Nadège qui s’en prend à Gabano et qui « casse un verre ». Gabano le matcho intolérant qui finit par partir lui aussi en vrille, « c’est quoi ce délire-là ? » Même Antonin n’en revient pas « on est dans un monde parallèle. » Faut dire que Manue qui crie seule face à la mer ça peut faire peur. Raphaël et Julien quant à eux « ça farte » assez bien de leur côté, alors que Beverly peut fêter la fin de ses fuites urinaires. WTF ? Pour le savoir, la vidéo parle d’elle-même. Et ne ratez pas les DERNIERS EPISODES de la villa des cœurs brisés Saison 3, jusqu’au Vendredi 13 avril sur TFX dès 19h20.