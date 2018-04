MYTF1 REMIX : Vivian change de bord ? « J’ai une aventure avec un homme »

En exclusivité pour MYTF1, Beverly retrouve Vivian dans le lit de Vincent, un prétendant, « je ne comprends pas il faut m’expliquer » dit-elle surprise. Ni une, ni deux, Vivian explique alors qu’il a eu une aventure avec son meilleur ami. « C’est la poubelle de table, ce n’est pas possible » s’énerve Beverly. « Je pense qu’il se cherche encore » confie Gabano alors que pour Gaëlle c’est « respect » parce que Vivian a osé tout balancer. Mais a-t-il vraiment bien fait ? Pour le savoir, vous n’avez plus qu’à regarder la vidéo. Et ne ratez pas les DERNIERS EPISODES de la villa des cœurs brisés Saison 3, jusqu’au Vendredi 13 avril sur TFX dès 19h20.