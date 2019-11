De nouvelles tensions apparaissent entre Nani et les gris. La jeune femme ne supporte plus l’équipe grise. Elle leur reproche d’avoir suivi Fanny lors de l’épreuve. Nani pense qu’ils ne méritent pas la victoire. Extrait de l’émission La Bataille des Couples du mardi 05 novembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

