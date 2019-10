Prochainement dans l’épisode 44 de La Bataille des Couples, Nani rejoint Fanny à la soirée tentation. Nani explose et Fanny regrette ses actes. La stratégie de Dylan se met en place et les roses seront, plus que jamais, sur la sellette. Extrait de l’émission La Bataille des Couples du jeudi 24 octobre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

