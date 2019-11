Pendant la soirée, Fanny et Nani s’éclipsent. Les deux jeunes femmes reviennent sur leur aventure. Nani se confie à Fanny sur son amour. Nani se voit toute sa vie avec Fanny et aimerait s’unir pour la vie… Extrait de l’émission La Bataille des Couples du jeudi 31 octobre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1

