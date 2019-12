Nathanya fait des avances à Kevin dans l’épisode 18 de La Villa des Cœurs Brisés

Prochainement dans l’épisode 18 de La Villa des Cœurs Brisés, Nathanya commence à se poser des questions sur sa relation avec Ken et, serait peut-être plus intéressée par Kevin… Linda se sent de trop dans la villa et craque. Va-t-elle quitter la villa ? Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du mardi 17 décembre 2019. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.