« Je ne suis pas qu’une marionnette ! » - Beverly se sent exclue

Beverly a l’impression d’être délaissée par le « clan des 6 ». Elle a le sentiment qu’on préfère consulter Vivian, son chéri, plutôt qu’elle lorsque les stratégies sont évoquées. Et elle n’aime pas cette situation. « C’est toujours « Vivian, Vivian », on s’en fiche de moi », lance-t-elle aux habitants de la villa. Beverly monte rapidement au créneau et menace même de quitter l’aventure… Retrouvez les aventures de « La villa, la bataille des couples », du lundi au vendredi à 18h30 sur TFX ! Extrait de l’épisode 10 du vendredi 27 juillet 2018.