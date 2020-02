Nicolo : « Je vais rentrer et je vais la larguer »

Anthony envoie une photo de Nicolo durant le week-end tentation à Virginie. Pour se venger, Virginie fait également une photo d’elle et de Dany. Cependant, Nicolo ne supporte pas cette image et prend une décision radicale… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du jeudi 27 février 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.