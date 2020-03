Nicolo : « Je vois l’amour comme une souffrance »

Nicolo est à son coaching. Le jeune homme doit apprendre à plus penser à lui et ne pas se faire passer en second plan. Le jeune homme doit écrire une lettre à ses parents pour se libérer… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du mercredi 04 mars 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.