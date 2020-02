Nicolo se fait larguer par Gaia ET Virginie

Nicolo a du mal à faire un choix entre Virginie et Gaia, sa prétendante. Malgré les rapprochements avec Virginie, le jeune homme s’était très bien entendu avec sa prétendante… Cependant, il doit prendre une décision : essayer une histoire d’amour avec Gaia ou avec Virginie… Le jeune homme n’arrive pas à se décider et pourrait bien perdre les deux jeunes femmes ! Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du vendredi 21 février 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.