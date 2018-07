Niveau stratégie, Beverly et Vivian ne sont PAS DU TOUT au point

Depuis le début de l’aventure, Beverly et Vivian ont mis en place un "carnet à stratégie". Dans celui-ci, est noté tout ce qu’ils doivent faire pour aller le plus loin possible dans l'aventure. Leur tactique numéro 1 : bien s’entendre avec les autres couples de la villa. Seulement, en s’alliant secrètement avec les « sunlights », Beverly et Vivian se rendent compte qu’à force de faire des promesses à tout le monde, un clan sera forcément trahi un jour... Beverly, Vivian et la stratégie, c’est toute une histoire ! Retrouvez les aventures de « La villa, la bataille des couples », du lundi au vendredi à 18h40 sur TFX ! Extrait de l’épisode 12 du mardi juillet 2018.