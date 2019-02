Nouvelle arrivée, règlements de comptes et coaching émouvant dans l'épisode 38 de La Villa des Cœurs brisés

Prochainement dans La Villa des Cœurs brisés, Virginie fait son entrée dans la villa. S’en est trop pour Inès et Cloé qui décident de se retourner contre Virgil. Virginie arrive dans la villa et tous les cœurs brisés se jettent sur elle et Virgil est désemparé. Lucie arrive dans la villa pour réaliser son premier coaching avec Loana. Enfin Matthieu décide d’aller régler ses comptes avec Jelena. La Villa des Cœurs brisés diffusée du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.