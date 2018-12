Nouvelle villa, nouvelle saison, nouvelles règles !

Pour cette nouvelle saison de la Villa des Cœurs brisés, les règles ont changé. Les bracelets de différentes couleurs sont là pour mettre à l’honneur l’investissement des cœurs brisés. En revanche le bracelet noir est là pour souligner le manque d’investissement des cœurs brisés. « Le bracelet noir aura une conséquence beaucoup plus importante que les années précédentes, si vous avez un bracelet noir, vous quittez la villa » annonce Lucie la love coach. En effet, les candidats peu investis vont quitter la villa pour 24 heures et iront dans la « cabane d’introspection ». « L’idée et de vous isoler un peu et de vous retrouver face à vous-même » confie Lucie. Comment les cœurs brisés vont-ils réagir face à cette nouvelle ? Extrait de l’épisode 1 de la Villa des Cœurs Brisés saison 4 diffusé à 18h35 sur TFX.