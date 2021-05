Officialisation - Eva rencontre la maman de Vivian !

Pour son patio, Vivian a eu la visite de sa mère. Il avait besoin de la voir pour régler sa problématique. Le jeune homme ne parvient pas à être heureux en couple et se projeter car il a l’impression d’abandonner sa maman… Depuis leur rencontre, Eva a aussi beaucoup aidé Vivian dans sa problématique. Ce dernier profite de la venue de sa maman pour l’inviter à la villa et la présenter à Eva. La jeune femme apréhende de la rencontrer mais elle a aussi envie d’apprendre à la connaître. Même si la discussion a du mal à commencer, les deux femmes échangent sur comment elles voient la suite de leur relation. C’est une nouvelle grande étape pour Eva et Vivian. Extrait de l’émission du 26 Mai 2021.