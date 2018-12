OMG : Beverly craque sans son chéri Vivian !

Dans l’épisode 8 de La Villa des Cœurs brisés saison 4, Beverly est à bout. Elle ne supporte plus être dans la villa sans son chéri Vivian. Seulement, Lucie lui avait demandé de mettre de la distance dans sa relation avec Vivian et de ne plus lui parler pour le moment. Beverly craque, elle part en cachette appeler son chéri. Sarah écoute à la porte et surprend Beverly en pleine bêtise. Comment Lucie va-t-elle réagir ? Extrait dans l’épisode 8 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h40 sur TFX.