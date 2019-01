OMG : Deux candidats QUITTENT la villa ! 😲

Suite aux révélations de Jennyfer à Vivian sur ce que pensent les cœurs brisés, Vivian décide de tout expliquer à Beverly. La jeune femme est dégoutée et ne souhaite plus rester dans la villa. Les deux amoureux discutent pendant un certain temps et finissent par se mettre d’accord : « je te le dis Vivian, on part, on n’a plus rien à faire ici. Il faut penser à nous, ils nous détestent » confie Beverly. Extrait de l’épisode 24 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.