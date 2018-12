OMG : Le « chirurgien de la jungle » a défiguré Beverly ! 😲

Au petit matin, Beverly n’ose pas rejoindre les autres cœurs brisés dans le salon. En effet, la jeune femme a eu un très gros souci pendant la nuit. Une bête est venue la piquer et Beverly se retrouve défigurée ! « Je voulais ressembler à Julia et Jelena et le chirurgien de la jungle s’est occupé de moi » confie-t-elle ! Jelena est ravie : « Bienvenue au club des plastoques bébé ! ». Extrait de l’épisode 3 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h40 sur TFX.