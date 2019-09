OMG - Cloé fait une CRISE DE NERFS pendant l'épreuve pilier

Cette semaine, la complicité est à l’honneur pour nos 9 couples encore en course. Dans cette épreuve pilier, les couples doivent s’écouter et s’entraider pour mener au mieux cette difficile épreuve. Cloé et Virgil sont vraiment en difficulté, Cloé n’arrive pas à contenir son stress et fait une vraie crise de nerf ! Extrait de l’émission La Bataille des Couples du lundi 2 septembre. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.