Jelena et Matthieu sont en couple depuis quelques jours. La jeune femme décide de prendre les devants et invite Matthieu à venir dormir dans sa chambre : « pour moi cela me paraît normal, j’ai envie de dormir avec lui et d’être collée à lui, on a assez traîné » confie Jelena. Comment Matthieu va-t-il vivre ce cap ? Réponse dans l’épisode 25 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.