OMG - Julien à Linda, « je suis en train de tomber amoureux de toi »

C’est le CHOC. Julien, le grand séducteur de la villa, fait une déclaration plus que surprenante à Linda. Il n’ose même pas lui dire, il n’y arrive pas et finalement, c’est seul à seul qu’il se lâche. Le garçon commence doucement, « on va dire que je suis en train de me faire prendre à mon propre jeu ». Puis finit par ouvrir son cœur, « Je t’aime un peu plus que bien », « je suis en train de tomber amoureux ». Il se dit carrément « à un ongle » de tomber amoureux d’elle et ça, ça lui fait très peur. « Qu’est-ce qu’on va faire ? » lui demande Linda, sourire aux lèvres. « Ça me fait peur parce que c’est bientôt fini, et je vois que je n’arrive pas à me passer de toi » confie Julien qui veut une réponse de la part Linda, qui semble ressentir la même chose…Extrait de l’épisode 85 de la villa des cœurs brisés, diffusé Vendredi 6 avril, à 19h20 sur TFX.