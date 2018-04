OMG - Julien et Vivian se lancent un pari, il tourne au DRAME

Vivian prend à part Julien pour lui lancer un pari « je te parie ce que tu veux que Linda te quittera avant que Beverly me quitte », « je me laisse une heure, et dans une heure, Linda te quitte ». Julien, très joueur, accepte de relever le défi, « toi une heure ? Moi dans 10 minutes, Beverly te laisse ». Et Vivian ne peut s’empêcher de sur enchérir, « dans 5 minutes, tu es célibataire ». Ni une, ni deux, Beverly est accaparée par Julien et Linda par Vivian. Les deux garçons en font des tonnes, Julien dit à Beverly que Vivian n’en a strictement rien à faire d’elle. Quant à Vivian, il confie à Linda qu’elle n’est qu’un défi aux yeux de Julien, qui après avoir passé une nuit avec la quittera. Les deux jeunes femmes les prennent évidemment au sérieux, et les conséquences de ce petit jeu risquent d’être terribles... Extrait de l’épisode 81 de la villa des cœurs brisés, diffusé le lundi 2 avril à 19h20 sur TFX.