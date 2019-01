OMG : Lucie craque et QUITTE la villa en plein coaching ! 😲

Entre Vivian et Beverly rien ne va plus. Une dispute a encore éclaté entre les deux amoureux. Vivian décide donc de contacter Lucie en urgence. Lucie rejoint Vivian et Beverly et décide de leur faire un coaching. Seul problème, Vivian et Beverly sont ingérables, Lucie craque et décide de quitter la villa. En 4 saisons on n’a jamais vu ça 😲 ! Extrait de l’épisode 16 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.