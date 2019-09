OMG - MALAISES ET BLESSURES dans l'épreuve pilier

Dans l’épreuve pilier de la semaine, les couples doivent faire preuve d’endurance. Seulement, Fanny se blesse et Cloé fait un malaise. Virgil est déboussolé et regrette de ne pas avoir plus écouté sa chérie. Qui va être le premier couple nominé de la semaine ? Extrait de l’émission La Bataille des Couples du mardi 10 septembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.