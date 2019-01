OMG : La magnifique déclaration de Mélanie à Sarah 😍😍

Pour apaiser les tensions dans la villa, Matthieu et Jelena décident d’organiser des « speed dating ». Ils font passer Julien et Jennyfer qui finissent par se réconcilier et vient le tour de Sarah et Mélanie. Les deux jeunes femmes sont très gênées de devoir s’expliquer sur leur relation. Finalement, les deux jeunes femmes s’excusent toutes les deux et se font un câlin. Cette réconciliation n’arrange pas les affaires de Jordan qui ne sait pas qui choisir. La Villa des Cœurs brisés diffusé tous les jours du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.