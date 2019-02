OMG : Un cœur brisé craque et QUITTE la villa

Suite à la soirée d’hier, Jelena est énervée. En effet, Matthieu lui reproche de s’être rapprochée de Julien et d’avoir dansé un peu trop « caliente ». Seulement, la jeune femme n’est pas d’accord, depuis le début de l’aventure elle clame haut et fort ses sentiments pour Matthieu. Jelena se sent désemparée et décide de quitter la villa. Mattieu va-t-il la laisser partir ? Réponse dans l’épisode 37 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.