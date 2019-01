OMG : Une candidate EMBLEMATIQUE fait son entrée dans la villa !

Les cœurs brisés sont réunis dans le salon et une nouvelle candidate fait son entrée, il s’agit de Loana, candidate emblématique de télé-réalité. Tous les cœurs brisés sont intimidés et on hâte que Loana explique sa problématique. La jeune femme explique qu’elle a trop souffert dans son passé et est venue ici pour tirer un trait sur son passé : « Lucie est un peu ma dernière chance » confie Loana. Extrait de l’épisode 33 de La Villa des Cœurs brisés diffusé à 18h sur TFX.